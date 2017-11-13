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Полиция Никополя обнаружила автомобиль со взрывчаткой и боеприпасами, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.    

Сотрудники группы реагирования патрульной полиции Никополя изъяли 6 тротиловых шашек, 3 сигнальные ракеты, гранату Ф-1, дымовую шашку и почти 300 патронов различного калибра. Все изъятое направлено на экспертизу.

Опасные предметы были обнаружены в автомобиле за сиденьем водителя.

Сейчас правоохранители устанавливают происхождение взрывчатки и боеприпасов, проводятся следственно-розыскные мероприятия.

Сведения по данному факту внесены в Едрей по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, 12 ноября в Киеве спецназовцы задержали автомобиль с 6,5 кг взрывчатки, готовой к использованию.

Это произошло на парковке торгового центра «Аркадия» на Осокорках в Дарницком районе. Сотрудники полка полиции особого назначения заметили подозрительный автомобиль Volkswagen Passat, в котором находились два человека, и решили его проверить. В багажнике правоохранители нашли пять брикетов пластида общим весом 6,5 кг и 10 электродетонаторов.
ForUm

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