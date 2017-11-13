Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины в 2017 году на уровне 2% и ухудшил прогноз среднегодовой инфляции на 1,3 процентных пункта - до 12,8%. Об этом говорится в опубликованном Фондом региональном экономическом прогнозе для Европы.

При этом прогноз роста ВВП Украины в 2018 году также остался неизменным и составил 3,2%, в 2019 году - 3,5%. В то же время прогноз инфляции на 2018 год был ухудшен на 0,4 процентных пункта - до 10%, на 2019 год - был ухудшен на 0,5 процентных пункта, до 7%, сообщает УНИАН.

Кроме того, в МВФ прогнозируют рост внутреннего спроса в 2017 году на 4,1%, в 2018 году - на 4%, в 2019 году - на 4,2%; долю инвестиций в ВВП в 2017 году - на уровне 21%, в 2018 году - на уровне 23,2%, в 2019 году - 25,1%; безработицу в 2017 году - 9,5%, в 2018 году - 9,3%, в 2019 году - 8,8%; государственный долг к ВВП в 2017 году - 86,2%, в 2018 году - 83,5%, в 2019 году - 77,9%.

Напомним, Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции в этом году с 9,1% до 12,2%, а в 2018 с 6% до 7,3%.

По данным регулятора, повышение с 2017 года минимальной заработной платы (МЗП) добавило 2-2,5 процентных пункта к инфляции текущего года, тогда как повышение пенсий с октября добавит еще 0,3-0,6 п.п.