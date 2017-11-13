Президент Петр Порошенко подписал закон, которым изменяется порядок назначения глав местных государственных администраций.

Об этом говорится на странице соответствующего документа на сайте Верховной Рады.

Законом отменяются конкурсы на должности глав местных госадминистраций и предусмотрен возврат к норме, когда глав местных администраций назначает и увольняет Президент по представлению Кабинета Министров.

Также закон предусматривает, что должности глав местных государственных администраций и их заместителей не будут являться должностями госслужбы.

Как ранее сообщал ForUm, 9 ноября Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов прохождения государственной службы».