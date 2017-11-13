Глава МИД Испании Альфонсо Дастис собирается поднять в Брюсселе вопрос о российской поддержке референдума в Каталонии через социальные сети. Эту тему он намерен обсудить сегодня на встрече глав МИД стран — членов ЕС, пишут РИА Новости.



«Я поставлю вопрос вмешательства, как развивались дезинформация, манипулирование вокруг референдума и последующие события в Каталонии», — отметил министр.

По его словам, испанское правительство «доказало», что большой объем трафика шел из России и других стран.

Дастис также прокомментировал публикации Джулиана Ассанжа по поводу каталонских событий. По мнению министра, многие признаки указывают на то, что «этот господин и другие» пытаются «нанести ущерб демократическому развитию» региона.

Как ранее заявлял глава МИД, есть «достаточно свидетельств» того, что «российские хакеры» пытаются дестабилизировать ситуацию в Испании и Европейском Союзе в целом.

В последние недели некоторые испанские СМИ опубликовали серию материалов, в которых ряд российских средств массовой информации, в том числе телеканал RT и агентство Sputnik, обвинили в необъективном освещении кризиса в Каталонии и использовании аккаунтов в соцсетях для создания негативного образа Испании.

Российское посольство в Испании осудило утверждения о влиянии Москвы на ситуацию в Каталонии. В Кремле говорили, что считают каталонский кризис исключительно внутренним делом Испании.

В пятницу три министра испанского правительства заявили, что большое количество сообщений в соцсетях в поддержку каталонских сторонников независимости распространялось с территории России.