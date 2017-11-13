В Германии следует ввести гибкий график работы для поддержания конкурентоспособности немецких компаний. Об этом заявил глава Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ Кристоф Шмидт (Christoph Schmidt) в интервью газете Welt am Sonntag, пишет DW.

«Фирмы, которые хотят выжить в новом, пронизанном цифровыми технологиями, мире, должны быть маневренными и уметь быстро созвать свои команды. Убеждение, что рабочий день начинается в офисе утром и заканчивается после выхода из офиса, устарело», - считает Шмидт.

В то же время специалист предостерег от скрытого увеличения рабочего времени вследствие реформы. «Возможно, работодателям этого и хотелось бы, но речь должна идти исключительно о том, чтобы существующее рабочее время гибко распределялось в течение дня и недели», - пояснил Шмидт.

Немецкие работодатели давно выступают за отмену восьмичасового рабочего дня и сохранения действующей нормы об ограничении труда 48-ми часами в неделю, пишет Welt am Sonntag. Они также выступают за сокращение с 11 до 9:00 зафиксированной в законодательстве нормы обязательной перерыва между рабочими днями. Профсоюзы - против, потому что опасаются фактического увеличения рабочего времени для работников.

Совет экономических экспертов передала свои выводы канцлерци ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel). Реформа трудового законодательства - одна из тем переговоров о создании коалиции «Ямайка» в составе христианских демократов, «зеленых» и свободных демократов в Бундестаге нового созыва.