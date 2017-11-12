также в разделеМир
ЦРУ подтвердило вмешательстве РФ в выборы в США 37
В Болгарии на памятнике «Алеше» написали оскорбления в адрес Захаровой 110
В Испании подтвердили вмешательство хакеров с РФ в каталонский кризис 32
В Польше пройдет крупнейший в Европе марш ультраправых 71
В Голливуде создают подразделение по расследованию домогательств 34
Возле Тулузы авто въехало в людей 38
На российском военном полигоне произошел взрыв, есть погибшие 57
В РФ или Казахстане обнаружили крупную утечку радиации 185
Трамп не будет отдельно встречаться с Путиным во Вьетнаме 88
Жертвами обрушения дома в Ижевске стали 6 человек 37
Число жертв обрушения дома в Ижевске достигло 4 человек 47
В Сирии освободили от ИГ последний город 67
В российском Ижевске обрушились девять этажей жилого дома 87
КС Испании аннулировал декларацию о независимости Каталонии 59
Забастовки в Каталонии проходят мирно 36
В Каталонии началась массовая забастовка 123
Трамп назвал КНДР адом 45
Хокинг предупредил, что человеческая раса может погибнуть через 600 лет 99

Президент США Дональд Трамп назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына «толстым коротышкой» в «Твиттере» - и одновременно предложил свою помощь в качестве посредника в конфликтах.

В ходе визита во Вьетнам Трамп предложил президенту страны Чан Дай Куангу свою помощь в разрешении территориального спора с Китаем и другими странами региона в Южно-Китайском море, сообщает Би-би-си.

«Я очень хороший посредник и арбитр», - сказал президент США.

В субботу, 11 ноября, КНДР назвала турне главы государства по пяти азиатским странам «визитом разжигателя войны», а также повторно называла 71-летнего Трампа «старикашкой».

Спустя день президент США ответил северокорейскому лидеру в «Твиттере».

«Зачем Ким Чен Ын оскорбляет меня, называя »старым», ведь я бы никогда не назвал его «толстым коротышкой»? Эх, а я ведь так стараюсь стать его другом - и, быть может, однажды это случится!»

Напомним, ранее Ким Чен Ын назвал Трампа «сумасшедшим дедом».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

44
Теги