Президент США Дональд Трамп назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына «толстым коротышкой» в «Твиттере» - и одновременно предложил свою помощь в качестве посредника в конфликтах.

В ходе визита во Вьетнам Трамп предложил президенту страны Чан Дай Куангу свою помощь в разрешении территориального спора с Китаем и другими странами региона в Южно-Китайском море, сообщает Би-би-си.

«Я очень хороший посредник и арбитр», - сказал президент США.

В субботу, 11 ноября, КНДР назвала турне главы государства по пяти азиатским странам «визитом разжигателя войны», а также повторно называла 71-летнего Трампа «старикашкой».

Спустя день президент США ответил северокорейскому лидеру в «Твиттере».

«Зачем Ким Чен Ын оскорбляет меня, называя »старым», ведь я бы никогда не назвал его «толстым коротышкой»? Эх, а я ведь так стараюсь стать его другом - и, быть может, однажды это случится!»

Напомним, ранее Ким Чен Ын назвал Трампа «сумасшедшим дедом».