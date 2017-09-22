Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил в обращении по государственному телевидению, что речь президента США Дональда Трампа в Генеральной Ассамблее ООН ранее на этой неделе представляла собой «шизофренический припадок».

Государственное агентство Северной Кореи ЦТАК распространило текст выступления Ким Чен Ына. В нем северокорейский вождь обещает вынудить «высшего вершителя США непременно расплатиться за свои неразумные высказывания», сообщает Би-би-си.

Во вторник Дональд Трамп сказал, что США готовы «полностью уничтожить» Северную Корею, если та будет угрожать безопасности Америки или ее союзников.

Ким Чен Ын воспринял эту угрозу серьезно. В своей ответной речи он сказал, что Трамп «сорвал со своего языка неслыханный доселе грубейший сумасшедший вздор, чего не было у какого-нибудь предшественника, американского президента, увы, о «полном разрушении» нашего государства».

«Перепуганная собака, как правило, громче лает», - добавил северокорейский лидер.

«Поскольку Трамп перед лицом мира пошел на отрицание и оскорбление самого существования меня, нашего государства и жестоким способом объявил войну с целью уничтожения нашей Республики, мы, со своей стороны, серьезно учтем адекватные, небывалые в истории соответствующие сверхжесткие меры», - заявил Ким Чен Ын.

«Шизофренический припадок президента США лишает даже нормального человека целомудрия и воздержания ... Сумасшедшего американского деда непременно будут укрощать огнем», - заявил он.

Как ранее сообщал ForUm, 11 сентября все 15 государств-членов Совета Безопасности ООН, включая Россию и Китай, одобрилиновый проект резолюции о введении дополнительных санкций в отношении КНДР.

В начале сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который может быть использован для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.