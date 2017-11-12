Директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович считает, что началом восстановления отношений между Украиной и Российской Федерацией станет поражение последней в войне, а оно — близко.

По словам собеседника, основания для пересмотра отношений между украинцами и россиянами, в частности, появятся после того, как РФ поймет тупиковость развития своего государства в формате империи.

«… когда Россия поймет, что Украина является независимым государством, и именно как с независимым государством и отдельным партнером и субъектом международной жизни с ней надо налаживать отношения, и когда Россия откажется от патернализма и превосходства по отношению к Украине», — отметил эксперт, сообщает «Главред».

Вятрович сказал, что это будет не скоро. «Думаю, что началом этого станет поражение России в нынешней войне (а это поражение близко, и оно будет однозначно). Тогда, возможно, россияне опомнятся и протрезвеют для того, чтобы понять необходимость переосмысления себя в мире, переосмысление того, что империя — это формат прошлого, а не будущего. И только тогда, возможно, появятся какие-то основания для пересмотра отношений между украинцами и россиянами», — добавил историк.