Президент Польши Анджей Дуда заявил, что рассматривает вопрос визита в Украину, поскольку хочет посетить могилы поляков в Харькове, а также понять ситуацию на оккупированном Донбассе, поскольку Польша в январе 2018 года начнет работу в Совбезе ООН. Об этом Дуда заявил в комментарии для Nasz Dziennik, сообщает «Европейская правда».

«Мы рассматриваем этот вопрос все время», - сказал президент Польши, отвечая на вопрос журналиста, осуществит ли он декабрьский визит в Украину.

Он сообщил, что хочет посетить могилы поляков в Харькове. Кроме того, Дуда напомнил, что 17 января Польша начнет работу в Совете Безопасности ООН, где будет рассматриваться вопрос Украины.

«В этом деле есть несколько аспектов. Одно из них - мое личное желание посетить могилы поляков в Харькове, что очень важно для меня лично, а также как для президента.

Второй аспект связан с тем, что на заседании 17 января мы будем работать в совете Безопасности ООН, где будет рассмотрен вопрос Украины», - сказал он, добавив, что визит позволит посмотреть на то, что происходит в Донецкой и Луганской областях.

«В то же время, у нас также есть плохие сигналы с украинской стороны, которые для меня, президента Республики Польша, неприемлемы. Я не согласен с тем, что люди, которые занимают высокие должности в украинской власти, имеют взгляды, которые фактически являются антипольскими», - добавил он.

Как ранее сообщал ForUm, 8 ноября Президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши в связи с заявлениями со стороны представителей официальной польской власти в адрес Украины.

В свою очередь глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский положительно воспринял предложение украинской стороны.