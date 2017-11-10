также в разделеПолитика
МИД Польши: Решения Украины ставят под сомнение стратегическое партнерство 48
КИУ: Лидеры фракций игнорируют работу в комитетах 23
Вятрович обвинил Польшу в давлении и шантаже 44
WSJ: США предложат РФ ввести на Донбасс 20 тысяч миротворцев 186
Дещица: Подтверждения о запрете Вятровичу въезда в Польшу пока нет 46
Япония упрощает визовый режим с Украиной 44
СМИ: Вятровичу запретили въезд в Польшу 83
Рыбалку отозвали с поста главы финкомитета ВР 49
Дуда: В отношениях с Украиной важна историческая правда 46
Ващиковский: Польша никогда не поставит знак равенства между УПА и Армией Крайовой 52
Польша приняла предложение Украины по Консультативному комитету 46
Депутаты приняли за основу новый закон о приватизации 68
Рада изменила порядок назначения глав местных госадминистраций 71
Рада внесла изменения в госбюджет-2017 272
Порошенко ждет от Рады закона об украинском в сфере услуг 41
БПП не поддержит разрыв дипотношений с РФ 54
США пока не подтвердили озвученную в РФ дату встречи Трампа и Путина 31
Рада приняла закон о жилищно-коммунальных услугах 142

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что рассматривает вопрос визита в Украину, поскольку хочет посетить могилы поляков в Харькове, а также понять ситуацию на оккупированном Донбассе, поскольку Польша в январе 2018 года начнет работу в Совбезе ООН. Об этом Дуда заявил в комментарии для Nasz Dziennik, сообщает «Европейская правда».

«Мы рассматриваем этот вопрос все время», - сказал президент Польши, отвечая на вопрос журналиста, осуществит ли он декабрьский визит в Украину.

Он сообщил, что хочет посетить могилы поляков в Харькове. Кроме того, Дуда напомнил, что 17 января Польша начнет работу в Совете Безопасности ООН, где будет рассматриваться вопрос Украины.

«В этом деле есть несколько аспектов. Одно из них - мое личное желание посетить могилы поляков в Харькове, что очень важно для меня лично, а также как для президента.

Второй аспект связан с тем, что на заседании 17 января мы будем работать в совете Безопасности ООН, где будет рассмотрен вопрос Украины», - сказал он, добавив, что визит позволит посмотреть на то, что происходит в Донецкой и Луганской областях.

«В то же время, у нас также есть плохие сигналы с украинской стороны, которые для меня, президента Республики Польша, неприемлемы. Я не согласен с тем, что люди, которые занимают высокие должности в украинской власти, имеют взгляды, которые фактически являются антипольскими», - добавил он.

Как ранее сообщал ForUm, 8 ноября Президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши в связи с заявлениями со стороны представителей официальной польской власти в адрес Украины. 

В свою очередь глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский положительно воспринял предложение украинской стороны. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги