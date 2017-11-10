Неизвестные сообщили о минировании аэропортов в Одессе, Виннице, Запорожье и Днипре.

«Сегодня в 11:45 на линию 102 поступило сообщение о заминировании аэропорта «Винница». Неизвестный мужчина оставил информацию о возможном взрыве, позвонив на стационарный номер аэропорта», – сообщила на своей странице в Facebook начальник отдела коммуникаций полиции Винницкой области Анна Олийнык.

По ее словам, сейчас на месте происшествия работают специалисты взрывотехнического отдела полиции, следственно-оперативная группа полиции, привлечены кинологическую службу. Принимаются меры по эвакуации людей, находящихся в здании аэропорта.

В то же время, по данным отдела коммуникации полиции Одесской области, сегодня в 12:00 в кабинет директора ОАО «Международный аэропорт «Одесса» позвонил неизвестный мужчина и сказал, что на стоянке возле аэропорта стоит автомобиль, в котором находится взрывчатое вещество.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления ГУНП и кинологи со служебными собаками. Сейчас идет эвакуация граждан. Работа аэропорта приостановлена», – говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщают Українські новини со ссылкой на информацию областной полиции, неизвестный в 11:51 сообщил о минировании коммунального предприятия «Международный аэропорт «Запорожье». В связи с сообщением также проходит эвакуация. На месте работают кинологи и полиция.

Также, как сообщает «Днепровская панорама» со ссылкой на пресс-служба патрульной полиции Днипра, сотрудники патрульной службы отчитались о том, что предположительно заминирован аэропорт «Днепропетровск».

Отмечается, что на специальную службу 102 вызов не поступал. Пока что неизвестно, откуда поступила информация о минировании. Но на место происшествия уже выехали полицейские и служба разминирования. На данный момент участок исследуется.

Напомним, 9 ноября неизвестный сообщил по телефону в полицию о минировании станции столичного метро «Дворец спорта», всей Святошинско-Броварской линии и палаточного городка на площади Майдан Назалежности.

Из-за сообщения была закрыта станция «Крещатик» и ее пересадочный узел, но информация оказалась ложной.

На станции «Дворец спорта» взрывоопасных предметов также не обнаружили.