Неизвестный мужчина сообщил по телефону в полицию о заминировании станции метро «Дворец спорта», всей Святошинско-Броварской линии и палаточного городка на площади Майдан Назалежности, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным главка, были эвакуированы около 400 человек. На место происшествия выехали полиция, эксперты-взрывотехники и кинологи.

Сообщения зарегистрированы, решается вопрос об открытии уголовного производства. Полиция разыскивает заявителя.

Полиция проверила станции ​​метро «Дворец спорта» и «Крещатик», другие - проверяются силами работников метрополитена на местах.

Напомним, из-за сообщения о минировании была закрыта станция «Крещатик» и ее пересадочный узел, но информация оказалась ложной.

Ранее из-за ложного минирования закрывали станцию «Дворец спорта». Однако и там взрывоопасных предметов не обнаружили.