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Взрывоопасных предметов на станции столичного метрополитена «Крещатик» не обнаружили, сообщает пресс-служба подземки.

«Станция «Крещатик» плюс пересадка открыты для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено», – говорится в сообщении.

Напомним, из-за сообщения о минировании была закрыта станция «Крещатик» и ее пересадочный узел.

Ранее из-за ложного минирования закрывали станцию «Дворец спорта». Однако и там взрывоопасных предметов не обнаружили.
ForUm

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