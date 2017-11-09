Взрывоопасных предметов на станции столичного метрополитена «Крещатик» не обнаружили, сообщает пресс-служба подземки.
«Станция «Крещатик» плюс пересадка открыты для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено», – говорится в сообщении.
Напомним, из-за сообщения о минировании была закрыта станция «Крещатик» и ее пересадочный узел.
Ранее из-за ложного минирования закрывали станцию «Дворец спорта». Однако и там взрывоопасных предметов не обнаружили.
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