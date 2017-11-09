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Взрывоопасных предметов на станции столичного метрополитена «Дворец спорта» не обнаружили, сообщает пресс-служба подземки.

«Станция «Дворец спорта» открыта для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено», – говорится в сообщении.

Однако из-за сообщения о минировании была закрыта станция «Крещатик» и ее пересадочный узел.

Напомним, ранее станцию «Дворец спорта» закрыли из-за анонимного сообщения о минировании.
ForUm

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