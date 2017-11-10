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Генеральная прокуратура проверяет причастность министра финансов Александра Данилюка, заместителя министра Юрия Буцы и госсекретаря Евгения Капинуса к преступлениям бывшего президента Виктора Януковича.

Об этом свидетельствует определение Шевченковского райсуда Киева от 27 октября, передают Українські Новини.

«Участниками преступной организации (Януковича и его окружения) в течение января 2010 - февраля 2014 годов совершались преступления по незаконному завладению денежными средствами в различных отраслях экономики, а именно: в банковской сфере, в сфере топливно-энергетического комплекса, при выпуске и купли-продажи ОВГЗ и прочее. Общая сумма ущерба, нанесенного деятельностью преступной организации, составляет более 18 млрд гривен», - сообщается в судебных материалах.

Согласно указу Януковича от 2 июля 2010 года, был создан координационный центр по внедрению экономических реформ как консультативно-совещательный орган при Президенте.

В настоящее время у ГПУ возникла необходимость проверки версии возможной причастности должностных лиц указанного координационного центра к преступлениям, совершенным Януковичем и его окружением.

Министр финансов Александр Данилюк в 2010-2015 годах возглавлял Координационный центр по введению экономических реформ при Администрации Президента, тогда как его заместители Юрий Буца, Сергей Марченко и госсекретарь Минфина Евгений Капинус были работниками центра.

Генпрокуратура уточняет, что речь идет о тех работниках центра, которые впоследствии учредили благотворительные организации «Центр реформ» и «Благотворительный фонд «Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе».

Согласно данным единого реестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, учредителями «Центра реформ» являются Александр Данилюк, Евгений Капинус, Юрий Буца, Яна Бугримова, Наталья Кириченко, Анна Рудая и Александр Саенко.

Учредителями «Центра свободной экономики имени Кахи Бендукидзе» является Данилюк совместно с Юлией Тычковской, Владимиром Федориным и Михеилом Саакашвили.

27 октября суд предоставил следователям ГПУ разрешение на временный доступ к документам ОТП Банка по счетам обеих центров.

Напомним, Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении Данилюка.

Генпрокуратура подозревала министра финансов в уклонении от уплаты налогов. 

Министр попросил Государственную фискальную службу провести в отношении него проверку.  

Ранее СМИ сообщили, что генпрокурор Юрий Луценко подписал письмо к премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием отправить Данилюка в отставку.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что Данилюк работает на Российскую Федерацию.
ForUm

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