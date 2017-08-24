Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский в эфире 5 канала заявил, что министр финансов Украины Александр Данилюк работает на Российскую Федерацию.

«У меня есть глубокое убеждение, что, к сожалению, очень многие чиновники, отвечающие в том числе за финансирование армии, используют бюрократические преграды, чтобы заблокировать те или иные программы, которые Россия считает перспективными... У нас очень сложная бюрократическая структура. Например, сегодня Юрий Луценко сказал, что он считает, что в действиях министра финансов Данилюка есть признаки служебной халатности. А я считаю, что господин Данилюк работает на Российскую Федерацию. Потому что он делает все возможное для блокирования финансирования Вооруженных сил Украины», - заявил Пашинский.

Нардеп утверждает, что относительно этого имел разговор с главой СБУ и генеральным прокурором Украины.

«Конечно, это серьезное обвинение. Более того, я буду добиваться привлечения этого лица к уголовной ответственности. Так не может быть, что в воюющей стране какой-то чиновник, даже если он министр, делал все, чтобы заблокировать», - добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что генпрокурор Юрий Луценко подписал письмо к премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием отправить Данилюка в отставку.