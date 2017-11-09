Национальное антикоррупционное бюро считает незаконной спецконфискацию 156,8 млн долларов с арестованных счетов компании, подконтрольной беглому народному депутату Александру Онищенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

«В последнее время от руководства Генеральной прокуратуры Украины прозвучало немало версий относительно мотивов НАБУ в связи с расследованием действий сотрудников «Ощадбанка». При этом не было предоставлено ни одного юридически обоснованного объяснения снятия со счетов в «Ощадбанке» 156 млн долл. США, арестованных по так называемому «газовому делу», во исполнение постановления суда совсем в другом производстве», – говорится в сообщении.

Отмечается, что НАБУ не имело бы никаких возражений против конфискации этих средств в пользу государства, «если бы уважаемые коллеги из ГПУ, во-первых, доказали, что они действительно имеют отношение к гражданину К., в отношении которого Краматорским судом был вынесен приговор, который собственно и стал основанием для спецконфискации, и, во-вторых, добились отмены ареста, наложенного на эти средства ранее по «газовому делу». «К большому сожалению, каким образом средства были конфискованы, поставило под удар должностных лиц «Ощадбанка» и создало основания для дальнейшего обжалования данного решения со стороны заинтересованных лиц. Как следствие - НАБУ получило ряд постановлений, которыми суд обязал детективов зарегистрировать уголовные производства по фактам растраты должностными лицами «Ощадбанка» путем списания в доход государства денежных средств в порядке спецконфискации по приговору Краматорского суда», – подчеркнули в Бюро.

«Генеральный прокурор или, по крайней мере, его заместитель Енин должны знать, что обременение, наложенное на денежные средства, действует до тех пор, пока не будет отменено в установленном законом порядке по основаниям, предусмотренным ст.174 УПК, среди которых отсутствуют причины «конфискации» или «специальной конфискации». Кроме того, специальная конфискация не применяется к деньгам, ценностям и имуществу, предназначенных для возмещения вреда, причиненного преступлением (ч.5 ст.96-2 УК Украины). Заметим, что средства компании Quickpace Limited были арестованы по представлению НАБУ и САП именно с целью возмещения ущерба, причиненного в результате совершения преступления (п.4 ч.2 ст.170 УПК Украины)», – отметили в НАБУ.

В ведомстве также заявили, что в случае вынесения обвинительного приговора судом в отношении Онищенко, это обеспечило бы государству компенсацию убытков от коррупционной схемы по перепродаже газа, добытого по договорам совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча». «В то же время приговор, которым утверждено соглашение о признании виновности Аркадием К., не имеет преюдицийного значения для уголовного производства в отношении других лиц, а признание виновности таким лицом не является доказательством вины других», – отметили на Бюро.

«По принадлежности или непринадлежности средств окружению Януковича. Обнаруженные и изъятые в ходе следственных действий документы подтверждают, что по соглашению от 06.10.2015 компания-нерезидент Prontoservus Limited, которая была основателем и владельцем компании Quickpace Limited, осуществила продажу доли компании и ее активов непосредственно Александру Онищенко. Учитывая эти обстоятельства, по ходатайству детективов Национального бюро соответствующими постановлениями следователя судьи Соломенского районного суда г. Киева от 24.05.2016 был наложен арест на активы указанной компании-нерезидента, находящихся в Украине, а именно на счетах компании Quickpace Limited в ПАО «Ощадбанк», ПАО «Укрэксимбанк» и ПАО «КБ «Экспобанк». На момент ареста на указанных счетах находились денежные средства и облигации внутреннего государственного займа на общую сумму 157 241 352,42 долларов США и 252 184,279 гривен», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас детективами НАБУ не установлено ни одного факта, который бы указывал на связь компании Quickpace Limited и ее арестованных активов с гражданином Аркадием К., осужденным в уголовном производстве №4201705110000036 на основании постановления Краматорского городского суда Донецкой области.

«От «Ощадбанк» детективы НАБУ еще с весны этого года знали, что счета Quickpace Limited были указаны в решении Краматорского суда в части спецконфискации. При этом руководство «Ощадбанка» было осведомлено об обременениях, ранее наложенных на счета Quickpace Limited. Поэтому, пока средства оставались на счетах, ни одной претензии к должностным лицам банка не возникало. 17 октября 2017 было установлено, что на арестованных счетах средств не осталось. Тогда детективы НАБУ зарегистрировали производства по факту совершения неустановленными должностными лицами ПАО «Государственный ощадный банк Украины» незаконных действий с имуществом, на которое наложен арест и провели допрос должностных лиц банка. НАБУ не собиралось делать данную информацию публичной, если бы не заявление Татьяны Черновол о полученных ею «звоночках», что детективы НАБУ якобы «давят» на работников «Ощадбанка», чтобы «вернуть средства Онищенко». Откуда поступали эти «звоночки» к госпоже Чорновил остается только догадываться. Однако НАБУ было вынуждено опровергнуть ее заявление, сообщив общественности о сути и фабулу уголовного производства, о котором шла речь», – подчеркнули в Бюро.

«Заявления же генерального прокурора о том, что НАБУ якобы «подыгрывает Януковичу» и якобы пытается получить «засекреченное решение суда» в его пользу, является просто бессмысленными. Эти заявления, к сожалению, никоим образом не объясняют действия должностных лиц «Ощадбанка», а ссылки генерального прокурора на «военную тайну» и «секретность» судебного решения Краматорского суда Донецкой области выглядят как попытки скрыть от общественности некоторые факты», – отметили в НАБУ.

Кроме этого, в Бюро обратили внимание, что фрагменты указанного приговора суда были опубликованы в средствах массовой информации и до сих пор доступны для просмотра общественности и заинтересованным лицам, «поэтому его «секретность» несколько преувеличена».

«Национальное антикоррупционное бюро призывает уважаемых народных депутатов и уважаемых коллег из Генеральной прокуратуры воздержаться от спекуляций и в случае поступления каких-то «звоночков», обращаться за разъяснениями непосредственно в НАБУ. Подчеркиваем, что Национальное бюро всегда открыто к диалогу и готово аргументировано отстаивать свои действия и решения в рамках законодательного поля», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее в НАБУ заявили, что арестованные в «Ощадбанке» деньги, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Онищенко, исчезли.

В связи с этим бюро зарегистрировало уголовное производство по факту совершения неустановленными должностными лицами банка незаконных действий с имуществом, на которое наложен арест.

Позже заместитель генпрокурора Евгений Енин опроверг исчезновение 156,8 млн долларов с арестованных счетов компании, подконтрольной Онищенко. Отметив, что указанные средства «Ощадбанк» перечислил на счета Государственной казначейской службы.

Генпрокурор Юрий Луценко подчеркнул, что заявления детективов НАБУ об исчезновении из «Ощадбанка» средств направлены на получение решения суда о спецконфискации.

Сам Онищенко утверждает, что не имеет отношения к арестованным средствам компании Quickpace Limited.