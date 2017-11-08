Генпрокурор Юрий Луценко убежден, что заявления детективов Национального антикоррупционного бюро об исчезновении из «Ощадбанка» средств экс-президента Виктора Януковича направлены на получение решения суда о спецконфискации. Об этом он заявил в эфире 112 Украина, передают Українські Новини.

«Вся активность отдельных детективов НАБУ свидетельствует только об одном – люди ищут текст решения суда. Решение суда в законном порядке засекречено. Снятие секретности судом не разрешено. Поэтому желание определенных лиц, которые хотят в Лондоне начать процедуру возврата этих средств, получить текст решения Краматорского суда не проходит», - заявил генпрокурор.

Он также сообщил, что сначала в это втянули общественные организации, которые добивались этого решения, а теперь к этому присоединились правоохранители.

По мнению Луценко, национальный интерес выше любых личных интересов.

«Поэтому нельзя обвинять «Ощадбанк» в том, чего нет – он честно выполнил решение о спецконфискации. И, во-вторых, помогать тем, кто обокрал страну, путем изъятия соответствующих документов и, вероятно, их передачи также не стоит», - сказал Луценко.

По его словам, эта ситуация свидетельствует о том, что все правоохранительные органы нуждаются в контроле, «потому что везде ошибки и даже злоупотребления могут быть».

На вопрос, считает ли он, что детективы НАБУ работают на адвокатов Януковича, Луценко сказал: «По моей версии, адвокаты НАБУ требуют от руководителя «Ощадбанка» Пышного документы, которые могли бы понадобиться для атак на Украину. Для чего они это делают – пусть разбирается их руководство. Но обвинения, что средства куда-то исчезли – не соответствует действительности и являются недобросовестным действием», - сказал Луценко.

По его словам, ГПУ имеет справки от «Ощадбанка» о том, что они перечислили эти средства, а от казначейства – о том, что деньги зачислены в госбюджет.

«В конце концов, есть показатель профицита госбюджета примерно на эту сумму», - сообщил Луценко.

Ранее в НАБУ заявили, что арестованные в «Ощадбанке» деньги, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Онищенко, исчезли.

В связи с этим бюро зарегистрировало уголовное производство по факту совершения неустановленными должностными лицами банка незаконных действий с имуществом, на которое наложен арест.

Позже заместитель генпрокурора Евгений Енин опроверг исчезновение 156,8 млн долларов с арестованных счетов компании, подконтрольной Онищенко.

Сам Онищенко утверждает, что не имеет отношения к арестованным средствам компании Quickpace Limited.