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Апелляционный суд Киева отменил домашний арест заместителя министра обороны Игоря Павловского, подозреваемого в хищении 149 млн гривен при закупке топлива для Минобороны. Об этом сказал председательствующий в коллегии судей Денис Масенко, передают Українські Новини.

«Апелляционную жалобу частично удовлетворить», - огласил Мусенко решение суда.

Апелляционный суд отменил решение Соломенского районного суда о домашнем аресте подозреваемого.

В то же время суд отпустил Павловского под личное поручительство 2 военнослужащих, имеющих звание Героя Украины, Александра Порхуна и Игоря Герасименко.

Суд также возложил на Павловского обязательство не отлучаться из города, где он проживает, без разрешения следователя, сдать загранпаспорта, не общаться с другими фигурантами уголовного производства.

Мера пресечения действует до 10 декабря.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему по растрате государственных средств в сумме свыше 149 млн гривенпри закупке топлива для Министерства обороны Украины. Были задержаны заместитель министра Игорь Павловский и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов.

11 октября НАБУ сообщило о еще двух подозреваемых в этом деле.

12 октября Соломенский райсуд Киева избрал Павловскому меру пресечения в виде домашнего ареста без права покидать дом на 2 месяца.
ForUm

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