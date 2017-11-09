Вице-консул Генерального консульства Республики Польша в Луцке Марек Запур заявил, что его слова о польском городе Львове вырваны из контекста и искажены.



Соответствующее заявление опубликовано на сайте консульства.

«В связи с информацией, которая появляется в некоторых украинских СМИ, о моем выступлении во время посвященной Генрику Юзевскому конференции в Ривном, сообщаю, что слова, которые мне приписывают, вырваны из контекста и искажены», - заявил дипломат.

«Я не говорил о том, что Львов является польским городом. Я четко отметил, что Львов был польским городом в 1918 году, когда большинство его жителей составляли поляки. Этот вопрос был поднят в ходе дискуссии, вспыхнувшей после моего протеста против употребления термина «польская оккупация» в отношении к межвоенному периоду на Волыни, которым пользовались во время нескольких выступлений», - пояснил Запур.

По его словам, вопрос Крыма и Донбасса был приведен в качестве примера, что обвинения в польской оккупации Волыни столь же абсурдны, как обвинения Украины в оккупации Крыма.

«Жаль, что предоставляя такую ​​серьезную информацию, журналисты полагались только на отдельное, предвзятое мнение и не пытались связаться ни со мной, ни с другими лицами, присутствующими на конференции. Исключение составляют волынские СМИ, которые попросили меня и одного из присутствующих на конференции профессоров прокомментировать ситуацию», - отметил вице-консул.

«Мне очень жаль также, что фигура Юзевского, большого приятеля Украины и лица, которое могло бы стать символом польско-украинского примирения, представлена в процитированных СМИ словах одного из ривненских историков таким способом, который этому примирению не способствует», - резюмировал дипломат.

Напомним, заведующий отделом Ривненского краеведческого музея Игорь Марчук заявил, что Запур назвал Львов польским городом.