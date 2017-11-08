Вице-консул Польши в Украине Марек Запур во время круглого стола в Ривном заявил, что Львов является польским городом.

Об этом на своей странице в Facebook написал заведующий отделом Ривненского краеведческого музея Игорь Марчук.

Он сообщил, что на базе музея состоялся круглый стол «Волынский эксперимент Генрика Юзевского: дорога к польско-украинскому примирению в межвоенный период».

Польский дипломат таким образом отреагировал на высказывание украинской стороны в дискуссии о том, что в 1918-19 годах Польша оккупировала часть территории УНР.

«На круглый стол прибыл десант из Луцка во главе с вице-консулом Мареком Запуром и профессором Николаем Кучерепой, которые представили переизданные на украинском языке дневники Юзевского. Украинские ученые на круглом столе четко заявили, что мероприятие является провокационным и не стоит отмечать дни рождения польского оккупационного чиновника Генрика Юзевского, поскольку Польша захватила часть территории УНР в 1919-1920 гг. На самом деле «Волынский эксперимент» был направлен на утверждение польской власти и полонизации и ассимиляции местных украинцев. В ответ вице-консул встал и заявил, что украинского государства в то время не существовало, Львов – это польский город и в современности можно утверждать, что Украина подобным путем оккупировала Крым и Донбасс», - сообщил Марчук.