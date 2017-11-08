В течение пяти месяцев этого года двое поляков в Силезском воеводстве зарегистрировали более 500 фальшивых заявлений о намерении поручить выполнение работы украинцам. На основании этих документов граждане Украины смогли приехать в Польшу, сообщает Польское радио.

За это правонарушение мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы.

Правонарушителей задержали сотрудники Пограничной службы на аэродроме в местности Пыжовице Силезского воеводства.

Прокурор выдвинул им обвинения в содействии организации другим лицам пересечения польской границы вопреки закону.

«В ходе расследования сотрудники Пограничной службы установили, что задержанные поляки для получения финансовой выгоды в период с января до конца мая 2017 помогали украинским гражданам незаконно пересекать границу с Польшей», - сообщила пресс-секретарь Силезского отдела Пограничной службы капитан Катажина Вальчак.

Преступная деятельность заключалась в регистрации в уездных управлениях труда Силезского воеводства фиктивных заявлений о намерении поручить выполнение работы иностранцам. Затем зарегистрированные документы передавали в Украину – на их основании украинцы получали в консульствах визы с правом выполнения работы в Польше и с которыми они пересекали польскую границу.

«Однако после приезда в Польшу они не работали в польских работодателей, указанных в заявлениях. Наличие визы они использовали для других целей, в частности для выезда в страны Европейского Союза», - сообщила Вальчак.