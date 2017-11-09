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Израиль упростил порядок рассмотрения обращений граждан Украины о получении статуса беженца. Об этом сообщает департамент консульской службы МИД.

17 октября 2017 вступили в силу изменения в нормативно-правовых актах Израиля, регулирующие процедуру рассмотрения МВД обращений граждан Украины на получение статуса беженца.

 

«Указанные изменения предусматривают ускоренный процесс рассмотрения ходатайств о предоставлении статуса беженца при условии, что такие ходатайства подаются гражданами иностранных государств, которые по решению Службы народонаселения и иммиграции МВД Израиля признаны безопасными для их возвращения в эти страны», - отмечается в сообщении.

По результатам оценки текущей ситуации в Украине специалистами МВД и МИД Израиля принято решение об отнесении Украины в перечень стран, в которые безопасно возвращать граждан, которым отказано в предоставлении политического убежища в Государстве Израиль.

Такой порядок рассмотрения обращений о предоставлении статуса беженцев может также применяться при рассмотрении МВД Израиля ходатайств граждан Украины, проживающих в Донецкой и Луганской областях.

Введение нового порядка рассмотрения обращений граждан Украины о предоставлении статуса беженца в Государстве Израиль рассматривается израильской стороной как оперативное мероприятие, имеющее целью ограничить возможности недобросовестного использования механизма легального трудоустройства на территории страны, предусмотренном положениями израильского законодательства в сфере беженцев.

 

 
ForUm

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