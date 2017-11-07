Следователи по делу об убийстве экс-бойца АТО Амины Окуевой нашли автомат, из которого был расстрелян автомобиль.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко в эфире телеканала Прямой.

По его словам, на обнаруженном автомате найдены следы ДНК человека, который из него стрелял.

«По делу об убийстве Амины Окуевой на прошлой неделе в поле был найден автомат, из которого расстреляли автомобиль. На нем следы ДНК того человека, который им пользовался, убийцы. Эти следы ДНК сейчас отданы экспертам-криминалистам, полиции. Они идентифицирует данное ДНК и в момент, когда у нас будет подозреваемый, мы сможем сравнить их и быть точно уверенным, что этот человек убийца или не убийца Амины», - заявил Геращенко.

Как сообщал ForUm, в понедельник, 30 октября, в селе Глеваха Киевской области в результате обстрела неизвестными автомобиля была убита экс-боец полка «Киев-2» Амина Окуева, а ее муж, экс-руководитель добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев был ранен.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст.115 Уголовного Кодекса Украины - умышленное убийство, которое расценивается как заказное.

У прокуратуры есть несколько главных версий убийства.