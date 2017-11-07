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Глава государственного агентства лесных ресурсов Украины Кристина Юшкевич решила уйти с занимаемой должности. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Дорогие друзья, коллеги! Приняла для себя решение и подала заявление на увольнение», – написала она.

По словам Юшкевич, период работы в лесной отрасли был не простым, но очень интересным. «Многие вещи удалось. Многое еще не реализовалось. Так, в лесном хозяйстве есть злоупотребления, но в большинстве в области работают открытые и искренние люди. Это очень большой труд – сажать и ухаживать за сотнями гектаров леса», – отметила она.

«Как женщина и мать уверена, что те, кто дают жизни - имеют большое сердце. Всем лесоводам выражаю искреннюю поддержку и уважение. Большая благодарность моим родителям и семье, которые в течение этого времени мной гордились и поддерживали», – подытожила Юшкевич.

Как ранее сообщал ForUm, Кабинет Министров уволил Юшкевич 26 мая. Однако, 8 июня  Окружной административный суд Киева восстановил ее в должности.
ForUm

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