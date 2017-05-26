Кабинет Министров уволил председателя Государственного агентства лесных ресурсов Кристину Юшкевич. Об этом журналистам сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.
«Решение принято. Оно сегодня в секретариате Кабинета Министров и готовится к подписанию», - сказал он, сообщают Українські Новини.
Напомним, 8 июня 2016 года Кабинет Министров назначил Юшкевич временно исполняющей обязанности председателя Гослесресурсов.
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