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Кабинет Министров уволил председателя Государственного агентства лесных ресурсов Кристину Юшкевич. Об этом журналистам сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Решение принято. Оно сегодня в секретариате Кабинета Министров и готовится к подписанию», - сказал он, сообщают Українські Новини.

Напомним, 8 июня 2016 года Кабинет Министров назначил Юшкевич временно исполняющей обязанности председателя Гослесресурсов.

 
ForUm

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