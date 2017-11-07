Сегодня, 7 ноября, в результате первоочередных следственных (розыскных) действий военной прокуратурой Сумского гарнизона Центрального региона Украины совместно с отделением Полтавского зонального отдела Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины и Главным управлением Национальной полиции в Сумской области оперативно задержан военнослужащий срочной службы воинской части А1476 солдат К.

По данным пресс-службы военной прокуратуры, 6 ноября во время несения службы в суточном наряде солдат К. самовольно покинул территорию военной части А1476 вместе с выданным ему оружием – автоматом АКС-74 и 60 патронами к нему.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 408 Уголовного кодекса Украины относительно совершения военнослужащим К. дезертирства с оружием и организовано производство досудебного следствия, в ходе которого, помимо прочего устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению уголовного преступления.

Санкция ч. 3 ст. 408 Уголовного кодекса Украины («Дезертирство») предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.