также в разделеОбщество
7 ноября. Картина дня 10
Владелицу нерастаможенного Cadillac Escalade оштрафовали на 3,6 миллиона 16
Президент утвердил создание системы кибербезопасности 19
Порошенко подписал закон о гастролях российских артистов 52
ГПУ вызвала Шуфрича на допрос 25
ДТП в Харькове: водитель Touareg рассказал, в чем его подозревают 107
Нардеп: Осквернение Могилы Неизвестного Солдата - преступление против народа Украины 36
Израиль попросил у Украины останки раввина Нахмана 60
На сына Авакова надели электронный браслет 25
В «ДНР» вынесли смертный приговор 92
Колмогоров: Решение стрелять или не стрелять пограничник принимает сам 36
Климкин поговорил с послом, на которого обиделись в Сербии 59
В Запорожье задержали двух человек с советской символикой 53
Геращенко: Найден автомат, из которого убили Окуеву 111
В Генштабе РФ заявили о создании в Крыму самодостаточной группировки войск 66
НАБУ подтвердило проведение следственных действий у Омеляна 23
В НАБУ открестились от подозрения на Севостьянову 29
Юшкевич уходит с поста главы Гослесагентства 27

Сегодня, 7 ноября, в результате первоочередных следственных (розыскных) действий  военной прокуратурой Сумского гарнизона Центрального региона Украины совместно с отделением Полтавского зонального отдела Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины и Главным управлением Национальной полиции в Сумской области оперативно задержан военнослужащий срочной службы воинской части А1476 солдат К.

По данным пресс-службы  военной прокуратуры, 6 ноября  во время несения службы в суточном наряде солдат К. самовольно покинул территорию военной части А1476 вместе с выданным ему оружием – автоматом АКС-74 и 60 патронами к нему.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 408 Уголовного кодекса Украины относительно совершения военнослужащим К. дезертирства с оружием и организовано производство досудебного следствия, в ходе которого, помимо прочего устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению уголовного преступления.

Санкция ч. 3 ст. 408 Уголовного кодекса Украины («Дезертирство») предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги