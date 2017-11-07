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НАК «Нафтогаз Украины» проверяет опубликованную СМИ информацию по офшорной компании члена правления ПАО «Укртрансгаз» Сергея Алексеенко.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«НАК «Нафтогаз Украины» начала проверку информации, которая появилась в СМИ, об открытии компании и возможном проведения операций в иностранной юрисдикции членом правления ПАО «Укртрансгаз» Сергеем Алексеенко, бывшим главным советником председателя правления «Нафтогаза», - говорится в сообщении.

Компания обнародует результаты проверки после ее завершения.

Напомним, из документов Paradise Papers следует, что в начале 2016 года на острове Мэн для украинского газового топ-менеджера Сергея Алексеенко была основана офшорная компания для вывода валюты за границу вопреки валютным ограничениям, которые действовали в Украине.
ForUm

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