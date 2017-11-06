Депутат российской Госдумы Константин Затулин заявил, что Россия должна отменить акты 1954 года, по которым аннексированный Крым передали в состав Украины. Об этом он сказал на пленарном заседании «Форума друзей Крыма», сообщает Радио Свобода.

«Законодательная власть в стране, которая является продолжателем и наследником Советского Союза, должна принять решение об отмене актов 1954 года, потому что мы устали слышать, что в 2014 году мы забрали чью-то землю, забрали чье-то море», - заявил Затулин.

Напомним, Россия аннексировала АР Крым в марте 2014 года.