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Суд апелляционной инстанции предотвратил безосновательное взыскание с ОАО «Укрзализныця» почти 1,5 млрд гривен в пользу ОАО «Сбербанк». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Указанное финучреждение, которе является 100% дочерним банком российского ОАО «Сбербанк», обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о взыскании указанных средств с ОАО «Укрзализныця» в качестве задолженности по кредитному договору, заключенному между банком и госпредприятием «Донецкая железная дорога» еще в 2011 году.

«Однако в связи с пребыванием ГП «Донецкая железная дорога» в состоянии прекращения, банк решил безосновательно взыскать задолженность с ОАО «Укрзализныця», - говорится в сообщении.

С целью защиты интересов государства и предупреждения незаконного взыскания значительной суммы средств с предприятия, единственным акционером которого является государство в лице Кабинета Министров Украины, прокуратура Киева осуществила вступление в рассмотрение указанного дела.

Решением Хозяйственного суда Киева от 20.03.2017 в иске банку было отказано. Не соглашаясь с таким решением суда, ОАО «Сбербанк» обратился с апелляционной жалобой в Киевский апелляционный хозяйственный суд.

Суд апелляционной инстанции, который согласился с доводами столичной прокуратуры, апелляционную жалобу банка оставил ​​без удовлетворения, а решение Хозяйственного суда – без изменений.
ForUm

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