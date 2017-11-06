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Средневзвешенный курс Bitcoin 5 ноября преодолел отметку в $7,5 тыс. долларов. Таковы данные биржи Bithumb в Южной Корее.

При этом капитализация Bitcoin составила 125,3 млрд долларов, сообщает «Прайм»

Суммарная капитализация всех криптовалют превысила $200 млрд долларов.

Эксперты отмечают, что спрос на Bitcoin спровоцировало решение биржи Chicago Mercantile Exchange о включении криптовалюты в состав торговых активов площадки.

Напомним, 2 ноября курс Bitcoin впервые превысил $7000. 
ForUm

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