Средневзвешенный курс Bitcoin 5 ноября преодолел отметку в $7,5 тыс. долларов. Таковы данные биржи Bithumb в Южной Корее.
При этом капитализация Bitcoin составила 125,3 млрд долларов, сообщает «Прайм».
Суммарная капитализация всех криптовалют превысила $200 млрд долларов.
Эксперты отмечают, что спрос на Bitcoin спровоцировало решение биржи Chicago Mercantile Exchange о включении криптовалюты в состав торговых активов площадки.
Напомним, 2 ноября курс Bitcoin впервые превысил $7000.
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