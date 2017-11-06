Вчера, 5 ноября, в Соломенском районе столицы в квартире жилого дома результате утечки газа произошел взрыв, сообщает отдел коммуникации полиция Киева.

Отмечается, что сообщение о происшествии в квартире на улице Донецкой, что в Соломенском районе столицы, поступило в полицию в 21.10. На место происшествия выехали полицейские, спасатели и представители аварийных служб. По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки газа.

В помещении нашли тело 81-летней женщины. Другую потерпевшую с резаными ранами и ожогами тела разной степени и дыхательных путей доставили в больницу.

По предварительному заключению судмедэксперта, пенсионерка умерла несколько дней назад, причина смерти будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы.

По факту смерти женщины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) с дополнительной правовой квалификацией - естественная смерть, а по факту взрыву - по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причины взрыва будут выяснены в ходе следствия.