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Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство по проверке деклараций народного депутата от группы «Партия «Видродження» Виталия Хомутынника.

Об этом в комментарии сообщил глава Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Владимир Гуцуляк.

«Это уголовное производство закрыто. Мы проводили следственные действия и преступление не было установлено. Нам предоставили все необходимые документы, подтверждающие поступление средств и погашение обязательств перед бюджетом. Декларация Виталия Хомутынника очень большая и объемная, мы в ней разбирались и оснований для сообщения о подозрении не нашли», - сказал он, сообщают Українські Новини.

В рамках этого уголовного производства Государственная фискальная служба провела двухмесячную комплексную проверку деклараций народного депутата за период с 1998 по 2016 годы.

Напомним, в августе суд удовлетворил ходатайство прокурора и назначил внеплановую документальную проверку депутата по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства на период с 1998 по 2016 год.

Кроме того, суд предоставил доступ ГПУ к  декларациям Хомутынника за 2015 и 2016 годы.

Виталий Хомутынник, который в то время возглавлял в парламенте депутатскую группу «Партия «Видродження» покинул пост главы группы на время проведения проверки. Он пояснил, что это решение связано с желанием избежать политического давления на депутатскую группу.
ForUm

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