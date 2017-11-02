также в разделеЭкономика
Доля проблемных кредитов в украинских банках сократилась до 56% 32
Большинство пенсионеров получили доплату меньше 200 гривен 148
Госбюджет перевыполнен по доходам на 5% 34
Нацбанк назвал причины падения курса гривни 80
ОПЗ после простоя начал производство карбамида 54
Украина поднялась на 76-е место в рейтинге Doing Business 73
Украинская «дочка» российского «Сбербанка» получила 104 миллиона прибыли 72
Профицит платежного баланса Украины вырос почти до 2 миллиардов 27
С 2014 года Украина проиграла международные суды на 1,5 миллиарда 74
Тарифы на железнодорожные грузоперевозки в Украине выросли на 15% 69
Bitcoin установил новый рекорд стоимости 58
Профицит госбюджета вырос до 15 миллиардов 52
Fitch назвал сумму следующего транша МВФ для Украины 46
Госдолг Украины в сентябре вырос до $77 миллиардов 68
Абромавичус: Украина прошла экономическое дно 87
У Гройсмана долги по зарплатам связали с блокадой Донбасса 101
Гройсман похвастался беспрецедентными объемами ремонтов на дорогах 57
СБУ назвала причины резкого подорожания автогаза 120

Курс Bitcoin впервые превысил $7000. Сейчас стоимость криптовалюты составляет $7027. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap

Курс Bitcoin продолжает стремительно расти. Еще вчера его стоимость превысила $6600, а сегодня достигла рекордной отметки в $7000. За двое суток цена криптовалюты выросла на $800, сообщает AIN.UA

Bitcoin растет на фоне новости о том, что одна из крупнейших бирж финансовых деривативов CME Group до конца года запустит торги фьючерсами на биткоин.

Еще одна возможная причина — скупка Bitcoin перед будущим форком Bitcoin2х, который произойдет до конца месяца. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги