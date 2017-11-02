Курс Bitcoin впервые превысил $7000. Сейчас стоимость криптовалюты составляет $7027. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.

Курс Bitcoin продолжает стремительно расти. Еще вчера его стоимость превысила $6600, а сегодня достигла рекордной отметки в $7000. За двое суток цена криптовалюты выросла на $800, сообщает AIN.UA.

Bitcoin растет на фоне новости о том, что одна из крупнейших бирж финансовых деривативов CME Group до конца года запустит торги фьючерсами на биткоин.

Еще одна возможная причина — скупка Bitcoin перед будущим форком Bitcoin2х, который произойдет до конца месяца.