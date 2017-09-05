Председатель депутатской группы «Партия «Видродження», народный депутат Виталий Хомутынник решил оставить пост руководителя группы на период расследования Генеральной прокуратуры Украины и проверки Государственной фискальной службы его деклараций с 1998 по 2016 год.

Об этом стало известно во вторник, по результатам заседания депутатской группы, сообщает пресс-служба политсилы.

Как пояснил политик, такое его решение связано с желанием избежать политического давления на депутатскую группу.

«Чтобы предотвратить спекуляции относительно влияния на нашу депутатскую группу во время будущих голосований в Верховной Раде, я решил сложить с себя обязанности председателя депутатской группы»,– сказал Хомутынник.

Новым руководителем группы избран народный депутат, председатель партии «Видродження» Виктор Бондарь, заместителем руководителя группы – народный депутат Артем Ильюк.

Напомним, Генеральная прокуратура расследует возможное уклонение от уплаты налогов председателем депутатской группы «Партия «Видродження» в Верховной Раде Виталием Хомутынником.