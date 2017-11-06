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В столице зафиксировано снижение показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ, интенсивность эпидемического процесса находится на характерном для данного периода уровне. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает перс-служба КГГА.

По его словам, за 44-ю неделю в Киеве зарегистрировано 16 273 больных гриппом и ОРВИ, если сравнивать с предыдущей неделей - наблюдается снижение заболеваемости на 4,4%. Показатель заболеваемости составил 556,2 и ниже эпидемического порога на 15,2%.

«По сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости за счет детского населения. Зафиксирован рост заболеваемости среди взрослых на 4,4%, а среди детей – снижение заболеваемости на 8,3%. В структуре заболеваемости дети составляют 69,7%, на предыдущей неделе этот показатель составлял 72,3%. Среди школьников зарегистрировано снижение заболеваемости на 17,1%, 3680 случаев, что составляет 32,5% от общего количества заболевших детей (по 43-ю неделю 4309 - 35,1%) и 22,4% (за 43-ю неделю - 25,4%) от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью », - отметил Поворозник.

По его словам, в учреждения здравоохранения города за 44-ю неделю госпитализированы 166 человек, из них - 145 детей.

«За текущую неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинировано против гриппа 1509 человек, с начала эпидемического сезона - 2749 человек, из них - 806 детей», - добавил Поворозник и отметил, что пик заболеваемости предполагается на январь февраль 2018 года.

Он напомнил, что сейчас прививки можно сделать в 19 учреждениях здравоохранения в каждом районе столицы.

«Вакцинироваться можно в течение эпидсезона. Одно из главных условий успешного проведения прививки - предварительный осмотр врача, который принимает решение о возможности вакцинации, учитывая состояние здоровья пациента», - отметил заместитель председателя КГГА.
ForUm

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