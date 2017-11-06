Устроившим стрельбу в церкви города Сазерленд Спрингс в Техасе является белый мужчина из окрестностей Сан-Антонио, 26-летний Девин Келли.

В полиции отмечают, что он, вероятно, никак не связан с организованными террористическими группировками. Сейчас следователи изучают его социальные сети. Дом молодого человека уже обыскали, сообщает УНИАН.

Как пишет Daily Mail, нападавший был женат, в 2009-2014 годах он служил в Военно-воздушных сил США, откуда был уволен по решению военного суда.

Сообщается, что последние несколько лет Келли был проповедником в баптистской церкви Кингсвилля. По данным правоохранителей, он в черной одежде и бронежилете зашел в церковь и начал стрелять по прихожанам.

Как заявила спикер Военно-воздушных сил США, подозреваемого в 2012 году судили за насилие над его женой и ребенком.

«Девин Келли был под трибуналом в 2012 году по двум пунктам статьи 128 Единого кодекса военной юстиции: насилие над супругой и насилие над ребенком», - говорится в сообщении.

Напомним, 5 ноября в результате стрельбы в церкви в Техасе во время воскресной службы были убиты 27 человек.