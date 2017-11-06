По меньшей мере 27 человек погибли после того, как неизвестный человек открыл огонь в церкви в Техасе во время воскресной службы. Об этом сообщили в управлении полиции штата.

Атака произошла в Первой баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс в графстве Уилсон.

Сотрудник полиции Альберт Гомес подтвердил число погибших. По его словам, неизвестный человек вошел в церковь и открыл огонь примерно в 11:30 по местному времени (19:30 по Киеву). После этого он был застрелен охраной церкви, сообщает 112 Украина со ссылкой на BBCNews.

«Подробностей пока что нет, сообщают о 27 умерших и более 25 раненых», - сказал Гомес.

Представители отделения ФБР в Сан-Антонио заявили, что пока что ничего не известно о мотивах стрелявшего, но сейчас ситуация находится под контролем правоохранителей.

Техасский губернатор Грег Эбботт заявил, что более подробная информация будет опубликована Департаментом общественной безопасности штата Техас в ближайшее время.

В свою очередь, президент Трамп, который находится сейчас с официальным визитов в Азию, написал в своем Твиттере: «Да будет Бог с народом Сазерленд-Спрингс, штат Техас. ФБР и правоохранительные органы сейчас взяли ситуацию под контроль. Я наблюдаю за происходящим из Японии».