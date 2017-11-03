Полиция задержала подозреваемого в убийстве 28-летнего мужчины, тело которого нашли возле убитого председателя фракции БПП в Северодонецком горсовете Сергея Самарского, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

«Сегодня в городе Северодонецке сотрудниками полиции, во время отработки территории города, возле дома № 28 по улице Центральной был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Полицией уже установлено и задержано лицо, подозреваемое в совершении преступления», – говорится в сообщении.

В главе отметили, что по результатам следственно-оперативных действий установлено, что в одной из квартир дома по ул. Первомайской между гостем и 27-летним владельцем квартиры произошел конфликт, который перерос в драку. Владелец помещения нанес гостю телесные повреждения, от которых тот скончался. Чтобы избавиться тела, злоумышленник вытащил пострадавшего из квартиры и на личном автомобиле вывез и оставил тело возле дома № 28 по пр. Центральном Северодонецка.

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, тело Самарского нашли 3 ноября в 00:30 возле дома, где он жил. Как сообщили в пресс-службе главного управления национальной полиции Луганской области, у него была разбита голова.

Полиция начала уголовное производство по статье «Умышленное убийство».

Правоохранители рассматривают несколько версий убийства депутата, среди них – убийство, связанное с политической деятельностью.

Недалеко от тела Самарского был обнаружен еще один труп.