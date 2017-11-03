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По факту убийства депутата Северодонецкого городского совета Сергея Самарского начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство­). Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Труп 53-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был найден в 00:30 возле дома № 1 МЖК «Мрия» Северодонецка.

Накануне, 2 ноября, в 21:35 в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение от жены депутата Ирины Самарской о том, что в 18:05 она потеряла связь со своим мужем. Женщина сообщила, что последний раз она разговаривала с мужем в 17:20, когда он шел домой.

На  поиски пропавшего был поднят личный состав полиции, спецподразделения и приданные силы. При обследовании прилегающей к месту жительства пропавшего территории у дома №1 МЖК «Мрия» было обнаружено тело Самарского с разбитой головой.

Проводятся первоочередные следственно-оперативные действия.

 
ForUm

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