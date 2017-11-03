По факту убийства депутата Северодонецкого городского совета Сергея Самарского начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.
Труп 53-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был найден в 00:30 возле дома № 1 МЖК «Мрия» Северодонецка.
Накануне, 2 ноября, в 21:35 в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение от жены депутата Ирины Самарской о том, что в 18:05 она потеряла связь со своим мужем. Женщина сообщила, что последний раз она разговаривала с мужем в 17:20, когда он шел домой.
На поиски пропавшего был поднят личный состав полиции, спецподразделения и приданные силы. При обследовании прилегающей к месту жительства пропавшего территории у дома №1 МЖК «Мрия» было обнаружено тело Самарского с разбитой головой.
Проводятся первоочередные следственно-оперативные действия.
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