Полиция Северодонецка рассматривает несколько версий убийства депутата горсовета Сергея Самарского, среди них – убийство, связанное с политической деятельностью, сообщила пресс-офицер городского отдела полиции Татьяна Кириленко.

«Это его политическая деятельность. Как депутата, как общественного деятеля, как правозащитника», - приводит слова Кириленко Радио Свобода.

Также не исключается версия разбойного нападения. До работы в горсовете Самарский занимался бизнесом.

Тело Самарского нашли 3 ноября в 00:30 возле дома, где он жил. Как сообщили в пресс-службе главного управления национальной полиции Луганской области, у него была разбита голова.

Полиция начала уголовное производство по статье «Умышленное убийство».

55-летний Сергей Самарский был известен своей проукраинской позицией. В мае 2014 года, за несколько дней до президентских выборов, его похищали поддерживаемые Россией боевики – в Северодонецке у избирательного штаба партии «Батькивщина», который Самарский в то время возглавлял.

В 2016 году депутат Самарский был инициатором принятия решения, по которому Северодонецкий городской совет признал Россию государством-агрессором.

В течение трех последних лет, после захвата Луганская поддерживаемыми Россией боевиками, Северодонецк является фактическим областным центром Луганщины.