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Недалеко от тела депутата Северодонецкого горсовета Сергея Самарского, которого нашли убитым ночью, был обнаружен еще один труп. Об этом в эфире 112 Украина сказала пресс-секретарь прокуратуры в Луганской обл. Анна Зыкова.

«Установлено, что действительно обнаружен труп недалеко от места гибели депутата. Однако связывать эти два убийства я сейчас не могу. Еще продолжаются следственные действия в отношении другого убитого», - сказала она.

Также Зыкова озвучила версии, которые рассматривает следствие и квалификацию преступления.

«Следствие рассматривает несколько версий убийства. В основном остается политическая и активная журналистская деятельность депутата. Также мы не исключаем личную неприязнь в отношениях или совершение убийства из хулиганских побуждений. Еще есть версия о деятельности юридической фирмы, владельцем которой он был. Сейчас это все версии. Сейчас допрашиваются соседи, которые, возможно, являются свидетелями. Устанавливаются возможные лица, которые видели его. Действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 УК, умышленное убийство. Грозит 7-15 лет лишения свободы. В дальнейшем мы не исключаем изменение квалификации», - добавила она.

Напомним, тело Самарского нашли 3 ноября в 00:30 возле дома, где он жил. Как сообщили в пресс-службе главного управления национальной полиции Луганской области, у него была разбита голова.

Полиция начала уголовное производство по статье «Умышленное убийство».

Правоохранители рассматривают несколько версий убийства депутата, среди них – убийство, связанное с политической деятельностью.

 
ForUm

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