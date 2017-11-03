Британский физик Стивен Хокинг предупредил, что роботы скоро станут «новой формой жизни», которая может превзойти людей. Об этом он рассказал в интервью Daily Mail. Хокинг подчеркнул, что искусственный интеллект вообще может заменить людей, хотя не уточнил сроки своих предсказаний.



«Если сейчас люди разрабатывают компьютерные вирусы, то в будущем кто-то сможет создать искусственный интеллект, который сможет улучшать самого себя. Это станет новой формой жизни, которая превзойдет человека», - отметил британский физик.

Кроме того, по его мнению, машины в погоне за эффективностью могут пожелать избавиться от людей. Также он призвал людей проявлять больше интереса к науке, утверждая, что если этого не произойдет то »это будет иметь серьезные последствия». Хокинг добавил, что необходимо разработать новую космическую программу, чтобы колонизировать подходящие планеты для проживания, сообщает УНИАН.

«Мы прошли точку невозврата. Земля становится слишком тесной для нас, население растет пугающими темпами», – заключил физик.

Ранее Хокинг повторил свое предупреждение о том, что человечество может выжить лишь в том случае, если найдет себе пристанище за пределами Земли.