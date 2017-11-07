Знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг предупредил, что человеческая раса погибнет на Земле после того, как мы превратим ее в шипящий огненный шар менее чем за 600 лет.



Хокинг заявил, что люди должны «смело идти туда, куда никто не ходил раньше», если мы хотим, чтобы наш вид существовал еще миллионы лет, сообщает УНИАН.

По его словам, если мы этого не сделаем, мир станет перенаселенным, и увеличение потребления энергии превратит планету в огненный шар из-за нашего растущего потребления энергии по мере роста населения.

Напмним, ранее Хокинг заявлял, что роботы скоро станут «новой формой жизни», которая может превзойти людей.



