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Один из самых знаменитых физиков-теоретиков, британский ученый Стивен Хокинг скончался в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже.

«Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец сегодня скончался. Он был великим ученым и выдающимся человеком, чьи работы и наследие будут оставаться с нами на многие года», - говорится в заявлении семьи Хокинга, сообщает Би-би-си.

Профессор, который страдал амиотрофическим склерозом, был почти полностью парализован и говорил при помощи синтезатора речи, изучал сложные вопросы происхождения Вселенной, в частности теорию возникновения мира и теорию черных дыр.

Благодаря своей книге «Краткая история времени» Хокинг прославился на весь мир.

Стивен Хокинг имеет 12 почетных степеней, является членом Британского научного Королевского общества и Академии наук США. Его научные заслуги отмечены множеством премий и наград.

Стивен Уильям Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде.

Врачи диагностировали у Хокинга боковой амиотрофический склероз в 1963 году. Тогда они утверждали, что жить ученому осталось два с половиной года.

Болезнь быстро прогрессировала, в связи с чем ученому пришлось пользоваться инвалидной коляской. В 1985 году ученый заболел тяжелой формой воспаления легких. После серии операций ему была проведена трахеостомия, и Хокинг утратил способность говорить.

Изначальные прогнозы врачей не оправдались: ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей.

Будучи парализованным, Хокинг вел активную жизнь - занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютера c синтезатором речи, специально сконструированного для него компанией Intel.

Хокинг является одним из основоположников квантовой космологии, занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности - первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.

Ученый сделал много открытий в теории черных дыр. В частности, он открыл, что маленькие черные дыры теряют энергию, испуская «излучение Хокинга», и испаряются.

Хокинг озвучивал сам себя в популярных мультсериалах «Симпсоны» и «Футурама», а также снимался в эпизодах популярных сериалов. Про жизненный путь ученого снято несколько документальных фильмов.
ForUm

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