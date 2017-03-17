В Министерство иностранных дел Украины вызван посол Сербии для разъяснений по факту поездки группы сербских парламентариев в оккупированный Крым. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ведомства.

«Вопреки многочисленным предупреждениям со стороны украинской стороны сербские политики демонстративно нарушили законодательство Украины и международное право и открыто призывали к признанию Крыма территорией РФ, пренебрегая тем самым официальной позицией Республики Сербия, которая твердо стоит на защите суверенитета и территориальной целостности Украины», - заявили в ведомстве.

В МИД рассматривают действия этих политиков как проявление сознательного пренебрежения к ключевым принципам международного права, прежде всего суверенитета и территориальной целостности независимых государств, и одобрение ими преступной политики России.

«Нарушители будут привлечены к ответственности, согласно действующему украинскому законодательству. Также ожидаем соответствующую оценку их действий со стороны сербских властей», - подчеркнули в пресс-службе.

МИД в очередной раз обратился с требованием ко всем иностранным гражданам четко соблюдать законодательство Украины.

Ранее СМИ сообщили, что глава «Сербской народной партии» Ненад Попович выступил в здании парламента в Симферополе.

По словам Поповича, вопрос Крыма «решен и его возвращение к прежнему состоянию уже невозможно».

Кроме этого, он подчеркнул, что «в сердцах людей, которые живут в Крыму и в России, Крым всегда был неотъемлемой частью РФ» и заявил о «братской и духовной связи сербского и русского народов на протяжении прошлого столетия».

При этом неизвестно, как Попович вообще попал на территорию полуострова, ведь иностранцы имеют право на въезд туда только с территории Украины. Таким образом, за незаконное пресечение государственной границы Украины он может попасть под санкции.