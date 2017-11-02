В Николаеве правоохранители сообщили о подозрении в совершении покушения на убийство своего родственника – депутата горсовета 16-летнему юноше. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.
Подросток смастерил и заложил в автомобиль потерпевшего дистанционную взрывчатку, которая должна была сдетонировать при поступлении входящего вызова. Злоумышленник позвонил, когда во внедорожнике депутат находился с женой, однако устройство не сработало так, как планировалось.
«Принимая во внимание особенно важные обстоятельства происшествия, публичность пострадавшего, правоохранители приняли решение не разглашать подробности расследования до момента сообщения о подозрении лицу, причастному к совершению покушения», - говорится в сообщении.
30 августа утром в полицию поступило сообщение от депутата Николаевского городского совета об обнаружении неизвестного устройства в его автомобиле Toyota Land Cruiser Prado. Заявитель рассказал, что вместе с женой отвез своего ребенка в детский сад, вышел с ними из машины, а когда вернулся с женщиной к автомобилю, услышал хлопок, после чего увидел дым из-под крышки бензобака.
На место происшествия оперативно прибыли специалисты взрывотехнической службы, кинологи, ГосЧС, патрульные полицейские и скорая медицинская помощь.
Тогда из бензобака эксперты изъяли устройство, предварительно дистанционного действия, которое было направлено на проведение исследований вместе с транспортным средством.
По данному факту следователи начали уголовное производство и расследования. Событие было квалифицировано, как покушение на убийство (ч.2 ст.15, п.1, 5 ч.2 ст.115 УК Украины). Рассматривались несколько версий, среди которых и депутатская, общественная и публичная деятельность пострадавшего.
Полицейские проанализировали большое количество записей с камер видеонаблюдения, расположенных в местах возможного передвижения заявителя, провели ряд исследований, обысков и опросов.
Взрывотехникам сразу стало понятно, что устройство конструировал неосведомленный человек.
«Когда оперативники установили лицо, причастное к совершению указанного преступления, оказалось, что дело носит лично-бытовой характер – подозреваемый в совершении указанного преступления – из круга близких родственников депутата», - говорится в сообщении.
Злоумышленник раскаялся в совершенных действиях и рассказал, что пошел на это из-за личной обиды. Заложить взрывное устройство он планировал заранее. Взрывчатку мастерил по рекомендациям из Интернета с самого простого мобильного телефона, проводов и скотча. Мобильный протестировал на исправность и спрятал. При поступлении входящего звонка устройство, с уверенностью подростка, должно было сдетонировать.
Изготовленную ранее взрывчатку злоумышленник поместил в бензобак Toyota накануне. В день покушения парень совершил звонок, зная, что в автомобиле депутат может находиться с женой.
Вопрос о причастности дела к депутатской или иной деятельности пострадавшего был полностью снят.
По согласованию с прокуратурой несовершеннолетнему николаевцу сообщено о подозрении в совершении покушения на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение. Следствие продолжается.
По данным местных СМИ, покушение совершил сын депутата.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время