В Николаеве правоохранители сообщили о подозрении в совершении покушения на убийство своего родственника – депутата горсовета 16-летнему юноше. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

Подросток смастерил и заложил в автомобиль потерпевшего дистанционную взрывчатку, которая должна была сдетонировать при поступлении входящего вызова. Злоумышленник позвонил, когда во внедорожнике депутат находился с женой, однако устройство не сработало так, как планировалось.

«Принимая во внимание особенно важные обстоятельства происшествия, публичность пострадавшего, правоохранители приняли решение не разглашать подробности расследования до момента сообщения о подозрении лицу, причастному к совершению покушения», - говорится в сообщении.

30 августа утром в полицию поступило сообщение от депутата Николаевского городского совета об обнаружении неизвестного устройства в его автомобиле Toyota Land Cruiser Prado. Заявитель рассказал, что вместе с женой отвез своего ребенка в детский сад, вышел с ними из машины, а когда вернулся с женщиной к автомобилю, услышал хлопок, после чего увидел дым из-под крышки бензобака.

На место происшествия оперативно прибыли специалисты взрывотехнической службы, кинологи, ГосЧС, патрульные полицейские и скорая медицинская помощь.

Тогда из бензобака эксперты изъяли устройство, предварительно дистанционного действия, которое было направлено на проведение исследований вместе с транспортным средством.

По данному факту следователи начали уголовное производство и расследования. Событие было квалифицировано, как покушение на убийство (ч.2 ст.15, п.1, 5 ч.2 ст.115 УК Украины). Рассматривались несколько версий, среди которых и депутатская, общественная и публичная деятельность пострадавшего.

Полицейские проанализировали большое количество записей с камер видеонаблюдения, расположенных в местах возможного передвижения заявителя, провели ряд исследований, обысков и опросов.

Взрывотехникам сразу стало понятно, что устройство конструировал неосведомленный человек.

«Когда оперативники установили лицо, причастное к совершению указанного преступления, оказалось, что дело носит лично-бытовой характер – подозреваемый в совершении указанного преступления – из круга близких родственников депутата», - говорится в сообщении.

Злоумышленник раскаялся в совершенных действиях и рассказал, что пошел на это из-за личной обиды. Заложить взрывное устройство он планировал заранее. Взрывчатку мастерил по рекомендациям из Интернета с самого простого мобильного телефона, проводов и скотча. Мобильный протестировал на исправность и спрятал. При поступлении входящего звонка устройство, с уверенностью подростка, должно было сдетонировать.

Изготовленную ранее взрывчатку злоумышленник поместил в бензобак Toyota накануне. В день покушения парень совершил звонок, зная, что в автомобиле депутат может находиться с женой.

Вопрос о причастности дела к депутатской или иной деятельности пострадавшего был полностью снят.

По согласованию с прокуратурой несовершеннолетнему николаевцу сообщено о подозрении в совершении покушения на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение. Следствие продолжается.

По данным местных СМИ, покушение совершил сын депутата.