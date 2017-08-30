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Депутат Николаевского горсовета Дмитрий Жвавый обнаружил в своей машине взрывное устройство. Об этом он написал утром 30 сентября на своей странице в Facebook и опубликовал фото с места происшествия.

«Сегодня утром я как обычно вез ребенка и жену на работу и детский сад, но какие-то ублюдки хотели подорвать мою семью», – написал он.

Жвавый отметил, что в автомобиле сработало дистанционное устройство взрывчатки.

Он также подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал.
ForUm

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