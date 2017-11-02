Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении четырем лицам в завладении более 20 млн грн государственного предприятия «Укрзализнычпостач» (ныне - филиал ОАО «Укрзализныця»). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ.

В частности, речь идет о заместителе директора ГП «Укрзализнычпостач», члена комитета по конкурсным торгам, действия которого квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); начальнике управления закупочных процедур ГП «Укрзализнычпостач», члена комитета по конкурсным торгам (ч.5 ст.191 УК Украины); директоре предприятия-поставщика, действия которого квалифицированы по ч.5 ст.191, ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины; финансовом директоре группы компаний, в которую входило предприятие-поставщик (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212).

По версии следствия, в течение 2014 года служебные лица ГП «Укрзализнычпостач» вступили в предварительный сговор с представителями одного из частных предприятий, которое намеревалось поставить метизную продукцию для нужд «Укрзализныци». По договоренности должностные лица «УЗ» помогли ООО победить в тендере, после чего заключили соглашение на поставку метизной продукции по ценам, которые на тот момент почти вдвое превышали среднерыночные. В результате, по версии следствия, «Укрзализныце» был нанесен имущественный ущерб в размере более 20 млн грн.

Досудебное расследование продолжается. Сейчас детективы НАБУ устанавливают местонахождение еще одного человека, вероятно причастного к совершению преступления, для сообщения ему о подозрении.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2016. Всего в работе детективов НАБУ почти 20 уголовных производств по разоблачению коррупционных схем на «Укрзализныце».