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По данным Центра гриппа и ОРВИ Министерства здравоохранения, с 23 по 29 октября в Украине гриппом ОРВИ заболело 162 664 человека, что типично для этого времени года, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Вирусов гриппа на этой неделе не определено. Смертей из-за осложнений от гриппа на этой неделе не зафиксировано. Ни в одной из областей Украины эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что с начала сезона, прививки против гриппа сделали 8256 человек.

Напомним, с 16 по 22 октября в Украине гриппом и ОРВИ заболели более 140 тыс. человек.
ForUm

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