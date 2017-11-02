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Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал некоторые политические рекламные сообщения в Facebook, связанные с Россией, перед президентскими выборами в 2016 году.

Эта реклама включает публикации в поддержку группы Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»), в которых демонстрировались фотографии афроамериканцев, застреленных полицией. Также посты призывали пользователей Facebook отказаться от кандидатуры кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в пользу Дональда Трампа, сообщает Укринформ со ссылкой на CNBC

Сообщается, что подобные публикации «свидетельствуют о том, что российское правительство пытается усилить политические расхождения у населения США».

Напомним, руководство социальной сети Facebook выяснило, что в течение почти двух лет фейковые учетные записи, предположительно связанные с Россией, покупали политическую рекламу в соцсети на десятки тысяч долларов.

По данным представителей социальной сети, группа российских пользователей опубликовала свыше 80 тысяч записей на политические темы в ходе и после президентских выборов в США в 2016 году. Потенциальная группа охвата составила 126 миллионов человек.
ForUm

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